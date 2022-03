HelloFresh a livré près d'un milliard de repas en 2021

Sur l'ensemble de l'année, HelloFresh a livré près d'un milliard de repas, pour un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros, en hausse de 61,5% (à taux de change constant) par rapport à 2020. L'entreprise fait état d'un ebitda ajusté de 527,6 millions d'euros pour l'exercice comptable 2021, affirmant avoir maintenu "des niveaux de rentabilité élevés", malgré l'acquisition de Youfoodz en Australie, son lancement en Norvège, en Italie et au Japon, ainsi qu'un certain nombre de nouvelles installations de production dans plusieurs pays.

Au quatrième trimestre 2021, HelloFresh comptait un total de 7,2 millions de clients actifs. "Non seulement les taux de commandes du groupe restent solides et supérieurs aux niveaux pré-pandémiques, mais la valeur moyenne par commande a continué d'augmenter. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 s'est élevé à 1,58 milliard d'euros, marquant le trimestre le plus élevé jamais enregistré", souligne-t-on.