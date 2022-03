Faut-il avoir peur pour la Coupe du monde 2022 quand on voit le temps de jeu réduit de Romelu Lukaku et Eden Hazard? «Oui, il y a de l’inquiétude…»

À quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, on ne peut pas dire que les Diables rouges sont en très grande forme. À l’exception de Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, qui impressionnent semaines après semaines, les cadres belges ne sont pas vraiment à la fête au sein de leurs clubs respectifs. Thomas Meunier vient de se blesser pour plusieurs semaines, Axel Witsel doit déjà se chercher un prochain club où se relancer cet été, Youri Tielemans traverse une période compliquée avec Leicester…

Mais les deux exemples les plus criants sont sans aucun doute Romelu Lukaku et Eden Hazard. Alors que l’on pensait le premier relancé après la Coupe du monde des clubs, il était de retour sur le banc lors de la finale de la League Cup. Une situation insensée pour Philippe Albert, comme il l’a expliqué sur le plateau de La Tribune. « Il devait commencer ! Pour les grandes occasions, les meilleurs sortent toujours du lot. Et il fait partie des meilleurs. Il a joué lors de cette Coupe du monde des clubs, il a marqué et Chelsea a remporté le trophée. Il n’y avait donc aucune raison de le laisser sur le banc contre Liverpool. »