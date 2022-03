Coronavirus: les chiffres sont-ils vraiment alignés pour voir la vie en (code) jaune ?

Le dernier bilan de Sciensano est rassurant : 240 patients covid aux soins intensifs, moins de 150 admissions par jour, et plus de 7 millions de Belges boostés. Le Codeco a devant lui les chiffres qu’il souhaitait pour annoncer de nouveaux assouplissements vendredi, baromètre à l’appui.

Ils sont tout frais. Ils sont tout chauds. Et il y a même de quoi les trouver tout beaux. Ce mardi matin, après sa traditionnelle pause week-end, l’institut Sciensano a mis à jour toutes les données qu’il collecte sur la pandémie. Les chiffres du jour ont un intérêt particulier, vu la tenue d’un nouveau Comité de concertation (Codeco) ce vendredi 4 mars. Au cœur des discussions : le passage du baromètre de l’orange au jaune. Ce qui marquerait la disparition d’une série de mesures qui nous accompagnent depuis un moment. En théorie, le code jaune du baromètre corona prévoit la fin du port du masque généralisé pour les événements intérieurs (seul le port d’un FFP2 reste conseillé pour les personnes vulnérables). Le grand plongeon vers le jaune fait également sauter les jauges restantes pour le secteur événementiel et récréatif. Et, surtout, il implique la disparition du Covid Safe Ticket, dont nos dirigeants semblent de plus en plus pressés de se débarrasser.