Luka Elsner aurait décidé de reléguer Arnaud Bodart sur le banc

« Sur les deux derniers matches, Arnaud Bodart n’a pas fait correctement son travail. » Après la nouvelle défaite du Standard face à La Gantoise, Luka Elsner ne mâchait pas ses mots en conférence de presse. Celui qui a pourtant l’habitude de peser chacune de ses paroles n’a cette fois pas hésité à mettre toute la responsabilité sur le dos de son portier et capitaine. Dans les faits, il est vrai que la boulette du gardien (la balle lui glisse des mains sur une frappe de Hjulsager et revient pile dans la course de Tissoudali, NDLR) en toute fin de rencontre face aux Buffalos coûte une unité aux Rouches. Cela dit, on n’en parlerait certainement pas autant si les hommes de Luka Elsner, en supériorité numérique durant toute la seconde période, avait été capables de faire la différence dans le rectangle adverse...

Quoi qu’il en soit, cette deuxième erreur du Liégeois en deux semaines a visiblement rompu la confiance que plaçait le tacticien franco-slovène en lui. Selon nos confrères de La Dernière Heure, ce dernier aurait même pris la décision de reléguer Bodart sur le banc, au profit de Laurent Henkinet. Et ce, à partir de ce mercredi, face au Beerschot, pour une rencontre décisive en vue du maintien...