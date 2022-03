Proximus augmente encore ses prix, Test Achats enrage

Proximus justifie cette nouvelle hausse tarifaire par des frais plus importants pour les salaires et ses équipements technologiques.

Proximus augmentera encore ses prix le 1er mai, a annoncé mardi l’entreprise télécom. La société justifie cette nouvelle hausse tarifaire par des frais plus importants pour les salaires et ses équipements technologiques.

Elle avait déjà augmenté les tarifs d’une série de packs en janvier. En mai, ce sont les offres « Flex » et « Epic » ainsi que les packs « Business Flex » qui deviendront plus cher, de l’ordre de 3 à 4 euros par mois, soit des augmentations de plus de 6 %.