Guerre en Ukraine: après le football, la Russie et le Bélarus sont écartés des compétitions internationales de hockey sur glace et de patinage Suite aux recommandations émises lundi par le Comité international olympique, la Fédération internationale de hockey sur glace et la fédération internationale de patinage ont décidé d’exclure les athlètes russes et bélarusses.

Par Belga Publié le 1/03/2022 à 10:21 Temps de lecture: 2 min

À l’instar du football, le hockey sur glace a écarté la Russie et le Bélarus de ses compétitions internationales. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a exclu les équipes russes et bélarusses de toutes les compétitions « jusqu’à nouvel ordre » à la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes et leurs alliés bélarusses. En outre, la Russie se voit retirer l’organisation du championnat du monde junior 2023, a décidé l’IIHF à l’issue de la réunion extraordinaire de son exécutif lundi. Les deux nations seront donc être absentes du prochain Mondial du 13 au 29 mai en Finlande.

Le hockey sur glace est un sport majeur en Russie dont l’équipe nationale, la Sbornaja, a conquis la couronne mondiale à 27 reprises un record qu’elle partage avec le Canada. La Russie a remporté la médaille d’argent le 20 février aux JO d’hiver de Pékin ne s’inclinant qu’en finale 2-1 face à la Finlande. Le patinage prend aussi une décision La fédération internationale de patinage (ISU) a exclu avec effet immédiat les participants russes et bélarusses de toutes les compétitions et grands événements. Une décision liée à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe et l’implication de son alliée bélarusse, a précisé l’ISU. Ils seront dès lors absents des finales de la Coupe du monde de patinage de vitesse les 12 et 13 mars à Heerenveen. Les championnats du monde de patinage artistique du 21 au 27 mars à Montpellier se dérouleront aussi sans eux.