Quatre équipes espoirs et des play-offs: la D1B change de format pour la saison prochaine

De surcroît, le championnat aller-retour doublé disparaît. A l’issue de la compétition régulière de 22 journées, des playoffs seront organisés afin de déterminer le club promu et le club relégué. Les douze équipes de D1B seront réparties en deux poules de six clubs chacune : les Promotion Play-offs et les Relegation Play-offs.

Les points de la compétition régulière seront maintenus. L’équipe en tête des Promotion Play-offs après les dix journées de championnat sera sacrée championne de D1B et sera promue directement en Jupiler Pro League. Le dernier des Relegation Play-offs descendra en Nationale 1.