Reprise de Mestdagh par Intermarché: "Clairement pas une bonne nouvelle" (syndicats)

Les magasins Mestdagh seront encore exploités en tant que Carrefour Market tout au long de l'année et, si la reprise est approuvée par les autorités de la concurrence, elle sera effective seulement le 1er janvier 2023.

"Les travailleurs vont devoir attendre fin 2022 pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés", déplore la présidente du Setca, Myriam Delmée. "Il n'y a pas une ligne dans l'accord" sur l'emploi et l'avenir des magasins. La crainte des syndicats tant socialiste que chrétien réside dans le fait qu'Intermarché travaille exclusivement avec des franchisés. "Et les conditions de travail y sont moins bonnes" que dans le commerce intégré, relèvent Myriam Delmée (Setca) et Evelyne Zabus (CNE).