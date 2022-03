Nicole Callebaut, le chant de la matière

C’est une exposition ambitieuse et nécessaire à laquelle se consacre la galerie Faider à Ixelles, qui exposa Nicole Callebaut dès l’inauguration du lieu, il y a 27 ans, pour continuer à la représenter durant toutes ces années. Un événement qui se double d’une publication aux éditions de La Lettre Volée, sous la houlette de Daniel Vander Gucht et Roger Pierre Turine. Un livre qui témoigne de la richesse et du foisonnement de l’œuvre de cette plasticienne belge encore trop peu connue, dont l’énergie et la vivacité impressionnent.