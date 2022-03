Arnaud Bodart, le bouc émissaire du Standard

Rien ne va plus pour le portier du Standard. En l’espace d’une semaine, le voilà pointé du doigt suite aux revers à Ostende et contre La Gantoise. Dans ces deux rencontres, il a commis, il est vrai, une erreur qui s’est payée à chaque fois cash. Et comme les Liégeois sont incapables de marquer, un but concédé est synonyme de défaite. Évidemment, les erreurs d’un gardien se voient nettement plus que celles d’un médian ou d’un attaquant.

Deux bourdes qui lui ont valu de fameuses critiques de la part de son… propre coach, Luka Elsner. Ce dernier a estimé que son gardien « n’a pas fait son travail correctement ». Et même si Arnaud Bodart reconnaît ses erreurs et ses responsabilités (comme il l’a toujours fait depuis le début de sa carrière), cela ne suffit pas aux yeux de l’actuel entraîneur du Standard qui a souligné que « lorsqu’on prend cette responsabilité, il faut arrêter de faire l’erreur après. »