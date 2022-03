Les magasins de l'enseigne Mestdagh rachetés par le groupe Intermarché (3)

La direction avait convoqué un conseil d'entreprise extraordinaire ce mardi pour évoquer "l'évolution de la structure de l'entreprise et les accords commerciaux". Elle y a annoncé avoir accepté une offre de reprise du groupement Les Mousquetaires pour Intermarché.

Fin décembre, le groupe Mestdagh, qui gère 87 Carrefour Market, essentiellement en Wallonie et à Bruxelles, a mis fin à son partenariat avec Carrefour.

Un préavis d'un an est prévu dans le cadre de la rupture de contrat avec Carrefour. Mestdagh exploitera donc encore les magasins sous cette enseigne tout au long de l'année 2022. L'accord de franchise se terminera le 31 décembre et, moyennant l'approbation des autorités de la concurrence, la reprise par Intermarché sera effective le 1er janvier 2023, précisent Mestdagh et le groupement Les Mousquetaires.

"Cette opération permettra de constituer un acteur significatif de la distribution en Belgique. Avec 87 supermarchés pour Mestdagh et 78 magasins pour Intermarché Belgique, le nouvel ensemble aura une couverture idéale de son territoire et offrira aux consommateurs la force combinée des deux groupes", soulignent ces derniers dans un communiqué.

En Belgique, Intermarché dispose de plus de 90.000 m2 de surface de vente pour un chiffre d'affaires de 780 millions d'euros en 2021. De son côté, le groupe Mestdagh détient plus de 135.000 m2 de surface de vente et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 694 millions d'euros.