Le magazine Wilfried est sauvé, le prochain numéro en avril

« Au total, si on ajoute le prêt de 80.000 euros de finance& invest.brussels, on arrive à 273.900 euros », précise Quentin Jardon. « Notre objectif était de 350.000 euros pour nous relancer, mais on sait déjà que les abonnements représenteront plus de 100.000 euros. » En outre, deux pistes sous forme de subsides sont encore en cours.

La revue de politique belge est donc « sauvée ». Il faudra attendre le prochain conseil d’administration prévu mi-mars mais la campagne de sauvetage « valide déjà une bonne partie du plan de sauvetage et de redéploiement » prévu.