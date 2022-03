Guerre en Ukraine: le point sur les fédérations qui ont décidé d’exclure les sportifs russes et bélarusses... ou pas!

Depuis le début du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, de nombreuses fédérations sportives ont pris la décision d’exclure les athlètes russes et bélarusses de leurs compétitions. On fait le point.

« Le Conseil d’administration de la FIVB est arrivé à la conclusion qu’il serait impossible de préparer et d’organiser le championnat du monde en Russie en raison de la guerre en Ukraine », précise la FIVB dans son communiqué.

« La FIVB cherchera un ou plusieurs pays hôtes alternatifs afin de s’assurer que la famille mondiale du volleyball, y compris les fédérations nationales, les athlètes, les officiels et les fans se sentent tous en sécurité et fiers de participer à une fête du sport joyeuse et pacifique ».

La Russie a été vice-championne olympique à Tokyo l’été dernier, battue 3-2 en finale par la France. Elle détient le record de titres mondiaux avec 6 victoires et douze podiums mais n’est plus montée sur la plus haute marche depuis 1982 quand le pays était encore sous pavillon de l’URSS.

Hockey sur gazon

Les équipes nationales de hockey de Russie et du Bélarus, ainsi que les officiels de ces deux pays, ont été exclues des compétitions organisées par la Fédération européenne de hockey (EHF), a annoncé cette dernière mardi.

Cette décision fait suite à la recommandation faite lundi par le Comité international olympique (CIO) de bannir les Russes et les Bélarusses des compétitions sportives, après l’invasion russe en Ukraine.

L’EHF « approuve et soutient pleinement cette décision du CIO ».

« Nous espérons qu’une solution pacifique sera bientôt trouvée, et nous allons continuer à suivre la situation de près avec les fédérations nationales membres. Nous offrons notre total soutien à la Fédération ukrainienne de hockey », indique l’instance européenne dans son communiqué.

L’EHF va « communiquer dans les jours qui viennent sur l’impact de cette décision sur les événements à venir ».

Natation

La fédération internationale de natation (FINA) n’a pas exclu les athlètes russes et bélarusses de ses compétitions. Ils pourront continuer à prendre part aux compétitions mais à titre individuel et sous pavillon neutre. Les équipes de ces deux pays seront acceptées sous statut neutre. La décision a été annoncée mardi.

Le communiqué précise encore au sujet des Russes qu’« aucun symbole, couleur ou drapeau national ne doit être affiché ou aucun hymne ne doit être joué lors de compétitions internationales ».

La FINA n’a pas suivi les recommandations du Comité international olympique (CIO) à savoir bannir les sportifs russes et bélarusses des compétitions. Elle précise toutefois : « la FINA reste profondément préoccupée par l’impact de la guerre sur la communauté de la natation et la population ukrainienne en général. La FINA continuera à surveiller attentivement la situation grave et prendra d’autres décisions si nécessaire. »

L’instance dirigeante du deuxième sport olympique a par ailleurs retiré l’Ordre de la FINA qui avait été attribué en 2014 au président russe Vladimir Poutine.

Badminton

La fédération internationale de badminton (BWF) a officialisé la suspension de la Russie et du Bélarus et des « athlètes et officiels représentant ces pays lors des tournois internationaux sanctionnés par la BWF jusqu’à nouvel ordre. »

Cette sanction s’appliquera dès l’Open d’Allemagne prévu du 8 au 13 mars à Mülheim.

L’instance dirigeante du badminton précise que ces mesures sont prises « en accord avec les nouvelles recommandations du comité exécutif du Comité international olympique (CIO) publiée lundi visant à préserver l’intégrité des compétitions et assurer la sécurité des athlètes. »

La BWF avait déjà décidé d’annuler tous les tournois organisés sous son égide en Russie et en Bélarus.

Football

La Fédération internationale de football (FIFA) et l’Union des associations des fédérations européennes de football (UEFA) ont annoncé conjointement lundi avoir suspendu, « jusqu’à nouvel ordre », les équipes nationales et les clubs russes de leurs compétitions, en réaction à l’invasion russe en Ukraine. Cette décision devrait donc très probablement empêcher la Russie de participer au Mondial 2022, dont les barrages sont prévus en mars.

« À la suite des décisions initiales prises par le Conseil de la FIFA et le comité exécutif de l’UEFA, qui prévoyaient l’adoption de mesures supplémentaires, la FIFA et l’UEFA ont ensemble décidé de suspendre toutes les équipes russes de toute participation aux compétitions de la FIFA et de l’UEFA jusqu’à nouvel ordre, qu’il s’agisse de sélections nationales ou d’équipes de clubs », ont écrit les deux instances dans leur communiqué.

« Le football est ici totalement uni et en plein soutien envers toutes les personnes touchées en Ukraine. Les deux présidents espèrent que la situation en Ukraine s’améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d’unité et de paix entre les peuples. »

Les Russes, hôtes du dernier Mondial en 2018, devraient donc être disqualifiés des barrages de la prochaine édition, qu’ils doivent disputer fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi au Qatar prévu fin 2022 (21 novembre-18 décembre). Ils sont censés affronter la Pologne le 24 mars, mais les Polonais ont répété à plusieurs reprises qu’ils refuseraient de le disputer, même sur terrain neutre.

La sélection féminine russe ne pourrait pas non plus jouer l’Euro en Angleterre, en juillet. Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d’Europe cette saison, est lui aussi exclu. Le club moscovite devait défier, le 10 mars, Leipzig en huitièmes de finale de l’Europa League, ce qui propulse les Allemands directement en quarts.

Basket

Les clubs russes engagés en Euroligue (C1) et en Eurocoupe (C2) de basket ont été suspendus de ces deux compétitions en raison de « la guerre en Ukraine », a annoncé lundi l’ECA, la société qui gère ces deux épreuves.

La participation du CSKA Moscou, de Kazan et du Zenit Saint-Pétersbourg à l’Euroligue est suspendue, de même que celle de Kouban Krasnodar à l’Eurocoupe, précise l’Euroleague Commercial Asset dans un communiqué.

« Si la situation n’évolue pas de manière favorable, tous les matches de la saison régulière contre des équipes russes seront annulés afin de reconfigurer les classements des ligues », ajoute l’ECA.

« L’Euroligue et ses clubs réitèrent leur ferme engagement en faveur de la paix, contre tout acte de violence ou de guerre, et continueront à utiliser leur voix pour promouvoir le respect, l’inclusion et la diversité, valeurs qui sont au cœur de l’organisation et de ses équipes », précise le communiqué.

Handball

Les équipes nationales de handball de Russie et du Bélarus ainsi que les clubs de ces deux pays participant à des compétitions européennes sont suspendus « avec effet immédiat » et « jusqu’à nouvel ordre », a annoncé lundi la Fédération européenne de handball (EHF). Le Comité exécutif de l’EHF a pris cette décision en réaction à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

La suspension de la Russie peut avoir des conséquences pour la Belgique. Les Red Wolves affrontent la Slovaquie au premier tour des barrages du Mondial 2023 messieurs les 16 et 19 mars. Le vainqueur est censé affronter la Russie au dernier tour, prévu à la mi-avril.

Le prochain Mondial se jouera en janvier 2023 en Suède et en Pologne. La Belgique vise une première participation à un grand tournoi.

Équitation

La Fédération équestre internationale (FEI) a annulé toutes les compétitions internationales prévues en Russie et au Bélarus en 2022. Dans un communiqué publié lundi soir, l’instance déclare qu’elle suit la recommandation faite vendredi par Comité international olympique (CIO) de délocaliser ou annuler tous les événements sportifs prévus dans ces deux pays à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

En outre, le bureau exécutif de la FEI demande au conseil d’administration de la FEI de considérer une résolution d’urgence « interdisant la participation de tous les athlètes et officiels russes », après la nouvelle recommandation, annoncée lundi, du CIO.

La FEI a également annoncé l’allocation d’un fonds de solidarité d’un million de francs suisses (972.000 euros) en faveur de la communauté équestre en Ukraine.

Sports moteurs

Une réunion extraordinaire du Conseil mondial du sport automobile se tiendra mardi pour discuter « des questions relatives à la crise actuelle en Ukraine », a confirmé lundi soir le président de la Fédération internationale automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem. Cette annonce survient quelques heures après la recommandation par le Comité international olympique (CIO) de bannir les Russes et les Bélarusses des compétitions sportives, après l’invasion russe en Ukraine.

Cette réunion pourrait avoir des implications pour le pilote russe de Formule 1 Nikita Mazepin de l’écurie Haas. Son père, Dmitry Mazepin, est propriétaire de la société russe Uralkali, qui est l’un des principaux sponsors de l’écurie Haas. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’équipe a décidé de retirer le logo Uralkali de ses bolides lors de la dernière journée des essais d’avant-saison à Barcelone vendredi passé.

D’autres pilotes pourraient être concernés. Robert Shwartzman est pilote d’essai chez Ferrari et a piloté en Formule 2 ces deux dernières saisons. Aleksandr Smolyar évolue lui en Formule 3.

Vendredi passé, la F1 avait annoncé que le Grand Prix de Russie, programmé le 25 septembre à Sotchi, est « impossible à organiser dans les circonstances actuelles ».

Hockey sur glace

À l’instar du football, le hockey sur glace a écarté la Russie et le Bélarus de ses compétitions internationales. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a exclu les équipes russes et bélarusses de toutes les compétitions « jusqu’à nouvel ordre » à la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes et leurs alliés bélarusses. En outre, la Russie se voit retirer l’organisation du championnat du monde junior 2023, a décidé l’IIHF à l’issue de la réunion extraordinaire de son exécutif lundi.

Les deux nations seront donc être absentes du prochain Mondial du 13 au 29 mai en Finlande.

Le hockey sur glace est un sport majeur en Russie dont l’équipe nationale, la Sbornaja, a conquis la couronne mondiale à 27 reprises un record qu’elle partage avec le Canada.

La Russie a remporté la médaille d’argent le 20 février aux JO d’hiver de Pékin ne s’inclinant qu’en finale 2-1 face à la Finlande.

Patinage

La fédération internationale de patinage (ISU) a exclu avec effet immédiat les participants russes et bélarusses de toutes les compétitions et grands événements. Une décision liée à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe et l’implication de son alliée bélarusse, a précisé l’ISU.

Ils seront dès lors absents des finales de la Coupe du monde de patinage de vitesse les 12 et 13 mars à Heerenveen. Les championnats du monde de patinage artistique du 21 au 27 mars à Montpellier se dérouleront aussi sans eux.