Comme en Coupes d’Europe, les buts à l’extérieur ne sont plus prépondérants en demi-finales de la Coupe de Belgique

La Pro League a emboîté le pas à l’UEFA en abolissant la prépondérance des buts à l’extérieur dans les matches en aller-retour de Coupe de Belgique. L’article B7.25 a ainsi été adapté : « Si, pour départager deux équipes, un match est joué en aller et retour, le vainqueur est l’équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts à l’issue des deux matches. Si l’égalité subsiste, le second match est prolongé de deux fois quinze minutes. Si, à l’issue de ces deux prolongations, aucun but n’a été marqué ou que le nombre de buts marqués par les deux clubs reste le même, les équipes sont départagées aux tirs au but. »

En bref, Bruges (0-1 à Gand) pourra aller en prolongation si les Buffalos s’imposent par un but d’écart et ne sera donc pas forcément éliminé si les visiteurs s’imposent 1-2, 2-3, etc. au bout des 90 minutes réglementaires. Quant à Anderlecht (2-2 à Eupen), un 0-0 ou un 1-1 ne suffira pas et il faudra battre les Pandas pour éviter les 30 minutes supplémentaires.