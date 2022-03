Un ancien cycliste belge se dit prêt à prendre les armes lors de la guerre en Ukraine: «Je ne sais pas si je serai encore là demain…»

Vainqueur, entre autres, de Paris-Roubaix en 1994, de Milan-San Remo en 1999, de la Coupe du monde en 1999 et du Tour des Flandres en 2000, l’ancien coureur est aussi connu pour avoir défendu les couleurs de cinq nations différentes : l’Union soviétique, la Russie, la Moldavie, l’Ukraine et la Belgique !

Ce dimanche, celui qui est désormais propriétaire d’un magasin de cycles à Chisinau, la capitale de la Moldavie, s’est longuement entretenu avec Johan Museeuw, son grand rival dans les années 90. Un entretien au cours duquel Tchmil a exprimé ses craintes de voir le conflit s’étendre.

« Chisinau se trouve à 185 kilomètres d’Odessa », explique celui qui a obtenu la nationalité belge en 1998. « Nous sommes à 75 kilomètres de la Transnitrie, où l’Ukraine détient un important aéroport militaire. Aujourd’hui, les Russes y seront. La frontière est proche, et quand quelque chose se passe en Ukraine, c’est un peu comme si c’était aussi en Moldavie. On se trouve assez près de la zone de combat mais, pour le moment, c’est calme. Pour être honnête, je ne me sens pas personnellement en danger. Les Russes pourraient envahir la Transnitrie, qui se trouve à trois quartiers d’ici. Si c’est le cas, je vais me battre ! »