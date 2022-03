La Danoise Emma Norsgaard remporte la 11e édition du Samyn des Dames

La Danoise Emma Norsgaard (Movistar) a remporté la 11e édition du Samyn des Dames (1.1), disputée mardi sur 99,4 km entre Quaregnon et Dour.

Emma Norsgaard s’est imposée devant les Italiennes Chiara Consonni et Vittoria Guazzini, tandis que la Norvégienne Susanne Andersen et la Française Clara Copponi complètent le top 5 de la course d’ouverture de la saison cycliste en Wallonie.

La première Belge est Shari Bossuyt, 9e.