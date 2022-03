Coronavirus: pourquoi on ne devrait plus avoir besoin de booster à l’avenir

Les vagues de contamination dues au covid se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que la cinquième reflue et que la Belgique s’apprête à passer en code jaune, où en est le degré de protection de la population ? On le sait désormais : chaque fois que le système immunitaire est stimulé contre un pathogène, il affûte ses armes pour mieux y faire face. Outre un répertoire plus fourni d’anticorps à chaque contact avec le virus, la mémoire immunitaire reste en veille des années pour organiser la riposte.