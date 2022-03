Färm et Ekoplaz fusionnent pour créer une chaîne 100% bio

L'objectif de l'opération est de hisser les standards du bio et de faire face aux défis ainsi qu'aux opportunités du marché, précisent les entreprises. "Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes convictions", ajoutent Alexis Descampe et Lionel Wauters, cofondateurs de Färm. "Alors que nous sommes actifs à Bruxelles et en Wallonie, Ekoplaza l'est principalement en Flandre. Ensemble, nous pouvons toucher tous les Belges et apporter une réelle valeur ajoutée aux consommateurs bio de plus en plus nombreux."

"C'est aussi une bonne nouvelle pour nos producteurs qui pourront distribuer plus largement encore leurs produits bio et locaux", poursuit Luc Dossche, directeur de Biofresh.