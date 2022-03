Baptême de l’art: 30 musées où s’éclater

V iens t’a(musées) ! est une action proposée aux familles par les musées estampillés « Marmaille & Co », ce label regroupant plus de 40 institutions à travers toute la Wallonie. Cette année, l’initiative au succès grandissant s’étend à l’ensemble des congés scolaires dont le premier, cette semaine de carnaval. Jusqu’au 6 mars, Marmaille & Co et tous ses membres proposent un programme ultra-festif rythmé par l’amusement et la culture avec des après-midi contées et déguisées, des ateliers créatifs, des aventures de pirates, des chasses au trésor et des escape games à Bruxelles, dans le Hainaut, autour de Namur, Liège et le Luxembourg…