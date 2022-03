Coupe de Belgique: Tarik Tissoudali, l’arme fatale des Buffalos

Tarik Tissoudali : un nom pour porter les espoirs gantois. Deux : un chiffre pour perturber les certitudes de la machine brugeoise. Avec deux buts et deux passes décisives face au Club, l’attaquant des Buffalos est le joueur, évoluant sur la scène nationale, ayant commis le plus de dégâts au sein de la défense « blauw en zwart » et ayant trompé le plus souvent Simon Mignolet cette saison (aux côtés des Genkois Hrosovsky et Paintsil). Malgré les dernières prestations peu convaincantes du gardien belge, cela reste une performance de premier rang dont les Buffalos peuvent se réjouir et sur laquelle ils peuvent s’appuyer avant la revanche au stade Jan Breydel.