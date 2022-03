Guerre en Ukraine: le Conseil de World Athletics exclut les Russes et les Bélarusses des prochaines compétitions d’athlétisme

«Les sanctions sans précédent qui sont imposées à la Russie et au Bélarus par les pays et les industries du monde entier semblent être le seul moyen pacifique de perturber et de mettre hors d’état de nuire les intentions actuelles de la Russie et de rétablir la paix», a déclaré Sebastian Coe, président de World Athletics. «Quiconque me connaît comprendra que le fait d’imposer des sanctions à des athlètes à cause des actions de leur gouvernement est contre nature. J’ai dénoncé la pratique des politiciens qui ciblent les athlètes et le sport pour marquer des points politiques quand d’autres secteurs continuent leurs activités. C’est différent ici, car les gouvernements, les entreprises et d’autres organisations internationales ont imposé des sanctions et des mesures contre la Russie dans tous les secteurs. Le sport doit se mobiliser et se joindre à ces efforts pour mettre fin à cette guerre et rétablir la paix. Nous ne pouvons et ne devons pas rester à l’écart de cette affaire.»