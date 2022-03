«Teen Spirit» au BPS 22: plus qu’un parfum d’adolescence

À travers les œuvres d’une trentaine d’artistes belges et internationaux, le BPS explore la manière dont l’art contemporain aborde cette période complexe entre l’enfance et l’âge adulte.

Inconnue de nos ancêtres qui passaient directement de l’enfance à l’âge adulte, l’adolescence est au cœur de bon nombre d’œuvres d’art contemporain. Au BPS 22, près d’une centaine d’œuvres, réalisées par une trentaine d’artistes, sont rassemblées pour évoquer cette période complexe et les différentes réalités qu’elle recouvre.

Dès l’entrée dans la grande salle Dupont, on découvre une galerie de portraits photographiques de jeunes de Charleroi. De 2019 à 2021, Vincen Beeckman a longuement côtoyé divers groupes d’adolescents dans la ville, dans un internat, une maison de jeunes, plusieurs écoles… En différentes tailles, les photographies réalisées durant cette période s’affichent sur tout un mur et se succèdent dans une projection grand format, montrant ces moments sans importance où l’on traîne, entre déconne et discussion, mal-être et défoulement, restes d’enfance et proximité de l’âge adulte.