Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, «Topical Dancer»

À écouter cet étrange cocktail en fusion, on pense à un My Life In the Bush Of Ghosts, de David Byrne et Brian Eno, du XXIe siècle, chanté par Laurie Anderson. En français, en créole et en anglais, le duo se réapproprie tout ce qui fait la musique populaire, la voix et les machines servant rock, pop, chanson, techno… en toute liberté, laissant parler aussi bien la tendresse entre mère et fille (« Ich Mwen » en duo avec Christiane, la maman de Charlotte) que l’humour d’un « HAHA » qui vaut bien celui de Katerine dans « La moustache ». Ça bouillonne, ça rit, ça grince, ça se lamente et ça dénonce (« Reppropriate », quand il s’agit de se réapproprier son corps après un harcèlement). C’est chaud et c’est fort !

Deewee-Because.