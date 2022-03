Tel le phénix renaissant…

Bruxelles, mi-février… François Custers commence à sentir la pression monter un peu. Nous sommes à quelques heures de la sortie du deuxième single de Guilt, et l’EP s’annonce pour le 4 mars. Compréhensible : musique mise à part, sa femme et lui font un peu tout eux-mêmes, dans ce projet… « Elle réalise la vidéo, nous montons le clip à deux, je m’occupe aussi du graphisme, et donc comme nous ne déléguons quasi rien, ça implique de beaucoup taffer. C’est cool, mais pour l’instant, ça se resserre un peu. Les masters sont prêts, ça a été un beau sprint final, mais au moins, c’est derrière nous. Nous étions assez pressés par le timing, et puis il y a eu beaucoup de discussions, de perfectionnisme… »