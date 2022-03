«Belfast»: dans les yeux de Kenneth Branagh

C’est sans doute le film le plus personnel de Kenneth Branagh. Celui où le réalisateur de Henry V, Hamlet et Cendrillon raconte son enfance telle qu’il s’en souvient, telle qu’il l’a vécue. Quitte à donner une vision un peu naïve d’événements tragiques et complexes. Mais c’est en fait aussi peut-être la force de Belfast, fantastique fresque en noir et blanc, film à la fois social et politique, empruntant souvent le ton de la comédie.