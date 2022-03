Virginie Efira captivante dans «Madeleine Collins»

Voilà un film plus captivant que ce qu’il pourrait laisser au départ penser. Et qui le reste malgré sa mise en scène plutôt classique. Troisième long-métrage du Français Antoine Barraud, Madeleine Collins offre à Virginie Efira une partition de choix pour exprimer son talent d’actrice. À la fois émouvante, troublante, flamboyante.

L’histoire est celle de Judith (Efira), une femme menant une double vie entre la France et la Suisse. D’un côté Melvil, chef d’orchestre à succès avec qui elle a deux enfants et une vie plutôt bourgeoise. De l’autre Abdel, avec qui elle élève une petite fille dans un confort moins certain. Depuis des années, tout semble se dérouler sans accroc. Mais peu à peu, cet équilibre fragile semble se briser. Et les mensonges ne plus être gobés aussi facilement, ce qui va entraîner Judith vers le précipice…