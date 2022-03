«Arrêtez maintenant!»: Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, s’énerve après une question sur la guerre en Ukraine

Arrêtez maintenant ! » Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, n’a pas pu cacher son agacement après une nouvelle question sur Roman Abramovitch et la guerre en Ukraine, ce mardi en conférence de presse. « Je ne suis pas politicien. Sincèrement, arrêtez. Je vais répéter la même chose, et ça me met mal à l’aise, je n’ai jamais connu la guerre. Le simple fait d’en parler me met mal à l’aise car je suis privilégié. Je suis ici, dans un environnement de paix, et je fais du mieux possible mais arrêtez de me poser la question, je n’ai pas de réponse. »

Face à ces nombreuses questions liées à la guerre, le technicien allemand ne sait plus trop quoi répondre. « Combien de fois devrais-je le répéter ? Bien sûr que c’est horrible. On ne peut rien dire d’autre. Je l’ai déjà dit, ça occupe l’actualité, il y a plis important que le sport. Ce sera toujours le cas comparé au sport. Il y a plein de choses plus importantes. 9a peut nous perturber, on est inquiets, mais on essaie de venir travailler, se focaliser sur notre travail. On essaie tous de travailler de la meilleure manière possible, c’est pareil pour nous. »