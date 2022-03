«Notre chorale est devenue comme une famille»

Mercredi après-midi, du côté de la Place Bethléem à Saint-Gilles. Alors que le printemps commence à pointer le bout de son nez, on s’affaire à la salle Rigpa-Suzuki. « Titatitatita… », « Ouhouhou… »… Au fond du bâtiment, des sons étranges s’enchaînent. Et pour cause : encadrés par Mélanie, cheffe assistante, une des chorales d’Equinox, composée d’enfants âgés de 6 à 16 ans, s’échauffe avant une des dernières répétitions des œuvres qu’ils interpréteront ce mercredi à Bozar, aux côtés de la mezzo-soprano américaine Joyce DiDonato dans le cadre du projet Eden. En effet, dans chaque ville qu’elle visite, la chanteuse a décidé de s’entourer d’enfants de la région et de faire appel à un chœur non-professionnel, pour embrasser une vision sociale de la musique.