Livres: back in the USSR en 250 affiches

Images saisissantes, fascinantes, stimulantes, provocatrices. Cadrages inhabituels, compositions dynamiques, expressions abstraites, typographies accrocheuses, couleurs insolites, gros plans déconcertants, photomontages amusants pour des affiches de cinéma de l’Union soviétique pré-stalinienne des années 1920 et 1930. Elles nous racontent un moment innovant de l’histoire russe et visuellement, elles paraissent encore aujourd’hui révolutionnaires. Comme l’a souligné Christopher W. Mount, conservateur du MoMA, « au début du XXe siècle, le cinéma était un art encore relativement neuf. Un art essentiellement narratif, et donc une arme de propagande idéale, ce qu’avait très bien compris le régime soviétique, qui encourageait les œuvres expérimentales et la création cinématographique. » L’âge d’or des affiches de cinéma de l’avant-garde russe se situe entre 1925 et 1929.