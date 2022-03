«The Batman»: le «Caped Crusader» est de retour, plus sombre que jamais

Tiens, un autre Batman ! Peut-être, oui, et c’est même le neuvième, mais finalement non ! Celui de Matt Reeves, qui a confié le Batsuit à Robert Pattinson, est mieux qu’un « Batman » de plus et se tient fort bien face à la trilogie de Christopher Nolan. Le temps d’une courte conférence de presse, vendredi dernier, les acteurs se sont fendus d’un tour de table des personnages new-look, détaillant comment le réalisateur s’est emparé d’une mythologie née en 1939…