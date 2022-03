Ryusuke Hamaguchi à propos de «Drive my Car»: «Je ne m’attendais pas à un tel succès»

Il semble posséder toujours la même discrétion malgré une reconnaissance incroyable à l’international. En un peu plus d’un an, Ryusuke Hamaguchi a reçu un Grand prix du jury à Berlin pour Wheel of Fortune and Fantasy (qui sortira chez nous le 27 avril), mais surtout une avalanche de prix pour Drive my Car, son neuvième long-métrage de fiction. D’abord un prix du scénario à Cannes, où il concourait en compétition officielle, puis un Golden Globe et surtout quatre nominations aux Oscars. Pour le meilleur film en langue étrangère, pour le meilleur scénario adapté mais aussi pour la meilleure réalisation et le meilleur film, catégorie ultime des Academy Awards. La prouesse est de taille puisque l’Oscar du meilleur film est rarement accessible à des films tournés dans une autre langue que l’anglais, si on fait exception des prouesses de films comme The Artist ou… Parasite du Sud-Coréen Bong Joon-ho en 2020.