Solidaires, les Ukrainiens de Belgique veulent aussi défendre leur pays

Jaune et bleu. Les foulards, les parkas et surtout les drapeaux. Des cœurs qui s’entrelacent, des bannières qui claquent. Jaune et bleu, les couleurs de l’Ukraine ont été brandies bien haut devant le Parlement européen et lorsqu’à la clôture de la brève adresse, deux hymnes ont retenti, l’hymne de l’Ukraine et la Neuvième symphonie qui fait battre le cœur de l’Europe, les larmes ont coulé. La présidente de l’Union l’avait dit haut et fort, l’Europe souhaite un avenir commun avec l’Ukraine : « Aujourd’hui, grâce au courage de vos citoyens tout le monde connaît votre pays. » L’Union sera aux côtés de ce pays éprouvé : « Notre aide sera politique, logistique, militaire et vos agresseurs seront tenus pour responsables de leurs actes. »