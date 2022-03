Des Belges en Ukraine témoignent: «J’ai peur de prendre un bain et de me faire surprendre par une attaque»

Au moment où vous m’appelez, je vois que la télévision n’émet plus », nous dit Anita, une Belge établie près de Poltava depuis plus de trente ans. Elle ne sait pas encore que le pylône de télévision a été touché par un missile russe. Mais elle est rassurée d’entendre encore la radio. Dans une zone située pourtant à l’est du Dniepr, l’oblast de Poltava, à moins de 150 kilomètres de Kharkiv, est encore épargné par les affres de la guerre. « Je viens d’aller faire mes courses dans le village. Il y a des contrôles de passeport et des milices de trois personnes sillonnent les rues. Dans les magasins, les rayons se vident parce que les gens font leurs réserves, il n’y a plus de vins, plus certaines marques de cigarettes mais, pour les légumes et les produits frais, on trouve encore de tout. L’ambassade nous a envoyé un mail et un SMS nous enjoignant de partir si on le pouvait, mais je ne me vois pas fuir mes amis. Combien de milliers de personnes sont à la frontière.