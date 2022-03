Steeven Willems libéré par Charleroi après neuf années passées au club

Le défenseur central Steeven Willems n’est plus un joueur de Charleroi. Le club et le Français de 31 ans, Carolo depuis 2013, ont rompu à l’amiable le contrat qui les liait jusqu’en fin de saison.

Willems est arrivé au Mambourg à l’été 2013 en provenance de Lille. Depuis lors, il a porté la vareuse zébrée à 158 reprises, marquant 3 buts et délivrant 4 assist. Il n’a plus joué depuis le 9 janvier 2021. Victime d’une blessure au tendon d’Achille, il n’est pas parvenu à revenir au plus haut niveau.