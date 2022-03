Comment Poutine a utilisé le sport pour étendre l’influence de la Russie

Sa guerre, Poutine l’a préparée avec Gazprom, la société gazière contrôlée par l’Etat et le sport en général, le foot en particulier. Or, pressées par le CIO, l’UEFA et la Fifa l’ont coupé de ses deux piliers. Mais n’est-il pas déjà trop tard ? En attendant, les athlètes russes paieront inévitablement le prix de cette mise au ban comme ils en ont bénéficié à l’insu de leur plein gré.

Les experts psychiatres s’accordent sur le profil de Vladimir Poutine : un mégalomane autour duquel le monde doit tourner. Or le monde est occupé à lui tourner le dos, et toujours selon ces experts, cette manœuvre est délicate : gonflé à la testostérone, Poutine est susceptible et imprévisible, il ne faut surtout pas l’humilier. Il ne faut pas chercher non plus à le convaincre – la preuve, la diplomatie n’aboutit à rien –, mais à le vaincre. L’Occident a choisi de le marginaliser un maximum. Le monde du sport a décidé d’adopter la même tactique, si ce n’est qu’il veut aussi l’isoler de l’intérieur, en interdisant à ses équipes représentatives, à ses représentants, à quelques exceptions près (le tennis, emmené par son nouveau nº1… russe, Medvedev, ne s’est pas encore manifesté), de prendre part aux compétitions internationales. Ces sportifs, des victimes innocentes de cette guerre absurde, mais inextricablement liées à l’escalade de Vladimir Poutine.