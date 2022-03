La fin du périple de deux Ukrainiennes à Bruxelles: «On a voulu partir le plus loin possible»

L. et T. ont fui Kiev pour Bruxelles, grâce à la mobilisation de Nataliya et l’accueil de Sabine. Deux réfugiées parmi les 677.000 autres qui ont quitté le pays depuis l’invasion russe.

Au fond de l’école de musique Tchaikovsky à Woluwé-Saint-Lambert, on entend les enfants rire et faire leurs gammes. Le couloir est jonché de sacs de vivres, de langes, de médicaments, de vêtements pour hommes qui attendent de prendre la route vers la frontière polonaise. La sonnerie de téléphone et l’effervescence des voisins qui viennent déposer « un petit quelque chose, c’est bien normal » interrompent sans cesse Nataliya Chepurenko. La pianiste, originaire de Kiev et arrivée en Belgique en 1998, s’affaire à récupérer, trier, étiqueter les dons. Les pianos sommeillent, recouverts de drapeaux ukrainiens cousus par la directrice et fondatrice de l’école.