Standard: Bodart sera le premier supporter d’Henkinet

Les propos très durs, terriblement acerbes, formulés par Luka Elsner, dimanche soir dans la foulée de la défaite enregistrée face à La Gantoise, la septième subie à Sclessin depuis le début du championnat, ne laissaient que peu de doute sur le sort peu enviable que le technicien franco-slovène allait réserver à son gardien et capitaine.

« Il n’a pas fait son travail correctement et c’est la réalité », avait asséné, sans mettre de gants, Luka Elsner en parlant d’Arnaud Bodart. « Ce n’est pas parce que tu as un statut particulier et que tu es le représentant de quelque chose que tu peux passer à côté deux fois d’affilée de cette manière-là. Il en prend la responsabilité, mais quand on prend la responsabilité de quelque chose, il faut arrêter de faire l’erreur derrière, mais changer les choses… »