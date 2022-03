«C’est important qu’il soit soutenu au sein du club»

En écartant Arnaud Bodart pour la réception du Beerschot, Luka Elsner a tranché dans le vif, lassé des bourdes de son gardien. Fautif lors des deux derniers matches (Ostende et Gand), le keeper liégeois paye le prix fort de cette mauvaise passe, ce qui surprend fortement d’anciens gardiens de notre championnat. Pour eux, il n’est pas question de tirer à boulets rouges sur le jeune Belge. « Est-ce que cela surprend ? Oui et non, honnêtement. Oui, car Arnaud est un gardien de très grande qualité. Et, non, car il est peut-être aussi victime des circonstances très spéciales au sein du club. Il y a beaucoup d’instabilité à tous les niveaux et Arnaud commence peut-être à souffrir de tout cela. Forcément, les gardiens ont l’habitude de garder la tête froide en toutes circonstances, mais je pense qu’Arnaud a aussi son lot de poisse ces derniers temps.