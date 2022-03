GP Samyn: Matteo Trentin, le batteur de pavés

À défaut de battre le pavé à Binche, les coureurs ont massacré les chemins de traverse, autant de pièges soumis aux participants au Grand Prix Samyn. Car les secteurs trouvés par Jean-Luc Vandenbroucke sur le circuit local qui mène à Dour ont clairement décidé de la finalité d’une course menacée… par une météo trop clémente. « J’en discutais avec l’organisateur du Grand Prix de Fourmies, une course qui se termine souvent au sprint, les pavés ont clairement fait la différence. Voici peu de temps encore, on criait au fou quand on choisissait des secteurs dans les épreuves de début de saison mais, il faut en convenir, ils ont été déterminants pour permettre aux attaquants de conclure. »