Aujourd’hui, on ne «joue» plus à refaire l’histoire: c’est à nous de l’écrire

Qu’aurions-nous fait dans les années 30 et 40 si nous avions exercé du pouvoir ? Cette question, les générations d’Européens qui ont 50 ans et plus se la sont souvent posée. L’hypothèse abstraite était alors envisagée avec des certitudes théoriques et des jugements souvent très arrogants.

Aujourd’hui, on ne « joue » plus à refaire l’histoire : elle est devant nous, et c’est à nous, Européens de 2022, de l’écrire et de lui faire prendre un cours ou un autre. C’est vertigineux, affolant, impensable aussi. « Je suis malade de voir cette analogie de notre histoire avec la Seconde Guerre mondiale » : Josep Borrell, le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Sécurité, exprimait ce mardi notre propre effarement.