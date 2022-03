Discours sur l’état de l’Union: Biden tente de se racheter une popularité en chef du monde libre

Après un an de présidence, Joe Biden devait frapper fort, et montrer à ses compatriotes combien son Administration avait gagné le pari d’une génération : surmonter la dévastatrice pandémie de covid-19, et redresser une économie à la dérive. Le traditionnel discours sur l’état de l’union, mardi soir au Congrès, lui en offrait l’opportunité, ne serait-ce que pour démentir ceux qui, au sein même des démocrates, lui reprochaient une communication médiocre, une incapacité chronique à « se vendre » et faire étal de résultats spectaculaires : 65 % du pays pleinement vacciné, le virus en plein reflux, le quasi plein emploi, une inflation bientôt jugulée.