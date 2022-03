La lutte contre l'inflation, une priorité pour le président américain Joe Biden

Après avoir largement consacré l'entame de son discours au conflit russo-ukrainien, le président démocrate s'est saisi des autres thématiques phares de l'actualité domestique américaine.

Il a assuré que lutter contre la flambée d'inflation, que la Maison Blanche a mis longtemps à reconnaître, et qui est certainement son principal handicap politique, était "sa première priorité". Et, avec des accents qui rappelleraient presque son prédécesseur et rival républicain Donald Trump, il a plaidé pour une renaissance industrielle des Etats-Unis de même que pour une réduction de la dépendance aux importations: "produisons en Amérique!"