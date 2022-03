Kenneth Branagh: «Chacun sait que la paix en Irlande du Nord est très fragile»

Kenneth Branagh vient de réaliser ce qui est certainement son œuvre la plus personnelle. « Belfast », un des grands favoris des Oscars, raconte l’histoire d’un garçon de 9 ans qui vit les débuts de la guerre civile en Irlande du Nord.

Kenneth Branagh, grand acteur shakespearien, est actuellement à voir au cinéma dans le film Mort sur le Nil, dans lequel il campe le personnage d’Hercule Poirot. Et ce mercredi, les salles obscures ont accueilli également Belfast, l’un des grands favoris des Oscars et probablement l’œuvre la plus personnelle du réalisateur britannique né à Belfast en 1960. Buddy, le petit garçon de 9 ans qui, en 1969, vit les débuts de la guerre civile en Irlande du Nord, est un peu son alter ego.

Votre Buddy vit dans la banlieue de Belfast, à Tiger’s Bay.