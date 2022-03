Namurois: une chapelle convertie en loft à 345.000 euros (photos)

Ce bien situé à Velaine-sur-Sambre est tout à fait unique, puisqu’il s’agit d’une chapelle du XIXe siècle transformée en loft contemporain. Celui-ci s’étend sur deux niveaux aménagés avec goût et offrant notamment une salle d’eau complète, une chambre avec dressing, une vaste cuisine équipée, un spacieux séjour, etc. Le bien comporte aussi des espaces extérieurs et se trouve à deux pas de nombreuses facilités, ce qui permet d’envisager des affectations professionnelles ou commerciales. La chapelle est en excellent état et pourvue d’équipements modernes, donc elle est habitable de suite !

Situation

Cette ancienne chapelle se situe au cœur de Velaine-sur-Sambre, un village faisant partie de la commune de Sambreville. L’entité offre une série de petits commerces qui sont pour la majorité accessibles en 5 à 15 minutes à pied. On trouve aussi à proximité de la maison plusieurs écoles, ou encore des arrêts de bus à quelques dizaines de mètres. Ceux-ci sont notamment desservis par des lignes menant vers Namur, Gilly et Châtelineau. En 5 à 10 minutes de voiture, on peut rejoindre facilement davantage de commerces (notamment ceux de Sambreville), les gares de Tamines et Auvelais ou encore l’autoroute E42. Il faut compter environ 20 minutes pour rejoindre le centre de Charleroi et 30 minutes pour celui de Namur.

Etat général

Construite en 1877, la chapelle fait partie intégrante du patrimoine de la commune. Elle est restée plusieurs années à l’abandon avant d’être intégralement rénovée et transformée en habitation au début des années 2010. Elle a notamment conservé ses murs d’origines, ses fenêtres en ogive et quelques éléments comme ses pilastres, mais le reste est contemporain et permet à l’édifice d’afficher une PEB de C. On trouve notamment dans la maison une chaudière au mazout avec du chauffage au sol au rez, des panneaux photovoltaïques, des châssis en triple vitrage antichocs, un adoucisseur d’eau, etc. Le bien est également équipé d’un système d’alarme avec caméras et détecteurs de mouvements. L’ensemble est en excellent état, et l’on peut noter la présence de finitions de qualité ou encore d’une cuisine très bien équipée.

Disposition

La chapelle est aménagée comme un loft et se compose de deux niveaux ouverts d’environ 95 m2. Au rez, l’espace offre une grande hauteur de plafond et est occupé par une cuisine, ainsi que par des coins salon et salle à manger. On trouve aussi à ce niveau une grande buanderie séparée. L’étage, quant à lui, communique avec le rez non seulement via un escalier, mais aussi grâce à un sol vitré sur une partie de sa surface. Ce niveau accueille un dressing, la chambre, un coin bureau et la salle de bain complète. La maison est entourée par un espace extérieur avec, d’un côté, une cour aménagée avec des plantes et, de l’autre, une allée pavée pouvant accueillir plusieurs véhicules. On note aussi la présence de deux chalets de rangement et d’un carport devant la chapelle.

Prix

La maison est affichée à 345.000 euros, un prix à partir duquel les amateurs peuvent faire offre. Le bien est en excellent état et permet différentes affectations (moyennant autorisation) : commerce, horeca…

Adresse : Velaine-sur-Sambre

Surface habitable : 195 m2

Chambres : 1

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : non

Jardin : oui (terrain de +/- 4 ares)

Etat : rénové

Garage : non, mais parking et carport

PEB : C