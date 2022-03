Padel: 13.500 tickets vendus et un défi pour le tournoi de Bruxelles

Début mai, Bruxelles accueillera pour la première fois une étape officielle du World Padel Tour avec les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline. A deux mois de l’événement, les fans ont déjà eu l’occasion d’acheter leur(s) ticket(s) via des ambassadeurs dans leurs clubs à des tarifs avantageux, et l’heure est à un premier coup d’œil du côté de la billetterie (désormais ouverte au grand public).

Il permet de constater l’engouement certain du milieu : selon nos informations, 12.000 tickets « normaux » ont été vendus en trois semaines, tandis que 1.500 VIP ont déjà prévu de déambuler dans la Gare maritime de Tour & Taxis. Sans réelle surprise, et comme dans tous les tournois de ce type, les sessions du vendredi soir, du samedi et du dimanche sont les plus plébiscitées. Elles correspondent aux quarts, demis et finales des tournois masculin et féminin.