Un village où les projets poussent comme des champignons

Pittoresque, le village de Saint-Martin-de-Belleville l’est assurément. Point de faste et de luxe ici, on laisse ça aux stations qui se trouvent de l’autre côté de la vallée, à savoir Courchevel et Méribel. C’est un village savoyard qui a su rester « dans son jus » et qui est réputé pour sa tranquillité. « On peut passer devant sans même se douter qu’il existe », explique avec le sourire Sébastien Pomini, fraîchement débarqué à Saint-Martin en tant que responsable du tourisme. « En s’aventurant à pied dans ses ruelles étroites, on aperçoit des fermes de pierre et de bois, des petits commerces et une activité qui se déroule paisiblement. » Parmi les choses qui frappent le touriste, il y a ce tire-fesses qui arrive tout droit au cœur de la place principale de Saint-Martin. Pour aller skier, il n’y a pas plus pratique.