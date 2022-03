Bruxelles: le chômage à un taux historiquement bas en février

Depuis quelques mois, Actiris constate une hausse du volume d'offres d'emploi (6.720 offres, +117,1% par rapport à février 2021). Cette relance s'explique par une reprise progressive des activités, notamment dans l'horeca et les secteurs du commerce, du transport ou encore de la construction, mais aussi par une meilleure captation des offres de type intérimaire. Ainsi, en février, Actiris a enregistré 2.255 offres d'emploi reçues de type intérimaire alors que l'année passée ce volume était de 512 unités et de 234 unités en février 2020.

En outre, depuis septembre, Actiris réceptionne plus largement les offres d'emploi de l'office flamand VDAB. Ces dernières ne se limitent en effet plus aux fonctions critiques, aux offres ouvertes depuis plus de 40 jours, ou au lieu de travail en Région Bruxelles-Capitale ou dans la périphérie. En conséquence, le volume d'offres reçues via le VDAB a été multiplié par 8 entre février 2021 et février dernier.