Jan Danckaert, désigné recteur par intérim de la VUB

Le conseil d’administration de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a décidé que le vice-recteur pour l’éducation et la politique étudiante Jan Danckaert assurera l’intérim jusqu’au début de l’année académique 2022-2023.

À lire aussi Comment le numérique a modifié l’apprentissage des langues

Il succède à Caroline Pauwels, qui a été contrainte de démissionner la semaine dernière pour cause de maladie. Caroline Pauwels souffre d’un cancer de l’estomac et de l’œsophage et va se consacrer à sa famille et ses amis.