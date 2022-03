Climat - Les grandes banques continuent de financer la crise climatique, dénonce FairFin

L'organisation relève notamment qu'aucune "grande banque n'a exclu entièrement les entreprises charbonnières de sa politique d'investissement ni ne prévoit pas de le faire à l'avenir pour d'autres énergies fossiles". Selon FairFin, de l'argent reste investi dans des entreprises qui dégradent l'environnement, violent les droits humains ou ont recours au travail des enfants, parce que la politique des banques "est vague et incomplète, ou ne s'applique pas aux chaînes d'approvisionnement des entreprises".

Les plus petites banques s'attaquent, elles, davantage au cœur du problème, estime FairFin. "La banque Vdk a révisé sa politique climatique et a exclu récemment tous les combustibles fossiles, comme NewB et Triodos. Argenta a exclu totalement le charbon et a exclu les combustibles fossiles de son portefeuille client."