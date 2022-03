Invasion de l'Ukraine - Le prix des céréales au plus haut depuis 2008

La Russie est le plus grand exportateur au monde et ce pays est désormais touché par les sanctions occidentales. Le prix des céréales a maintenant atteint son plus haut niveau depuis 2008.

Le mois dernier, le prix des céréales a augmenté de plus de 30%. Beaucoup de produits contenant du blé dont les biscuits ou des nouilles par exemple seront plus chers.